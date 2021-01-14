Январский карантин на курс валют в Украине не повлияет – советник президента

Карантин, введенный в Украине с 8 по 24 января, существенно на курс гривни к доллару не повлияет, отмечает советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

"Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине", - цитирует Устенко пресс-служба Офиса президента в четверг.

По словам советника президента, на курс валюты в Украине влияет состояние внешних рынков, которое сейчас активно улучшается. В частности, растут цены на группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственная продукция. Это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки.

Как отметит Устенко, приток валюты в Украину возрастает благодаря кредитному ресурсу. "Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас крупнейшие за последние 10 лет", - скала он.

Советник главы государства напомнил, что уже в новом году Министерство финансов привлекло на двух аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа более 17 млрд грн. Часть из них была номинирована в валюте. Это означает, что для приобретения ОВГЗ часть покупателей завозила в страну валюту и конвертировала ее в гривню.