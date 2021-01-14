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13:03 14.01.2021

По всей Украине будет развернута сеть пунктов обогрева на период снижения температуры

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По всей Украине будет развернута сеть пунктов обогрева на период снижения температуры

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила органам власти развернуть сеть пунктов обогрева во всех областях на период значительного снижения температуры.

"На период значительного снижения температуры во всех областях будет развернута сеть пунктов обогрева, в регионах с интенсивными осадками на сложных участках дорог будет работать снегоочистительная и посыпочная техника. Соответствующие меры готовности органов власти к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с осложнением погодных условий на территории Украины в течение 13-17 января 2021 года, принято по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По решению Госкомиссии областным и Киевской городской госадминистрации при участии органов местного самоуправления поручено развернуть на период значительного снижения температуры (от -10 градусов и ниже) в населенных пунктах сеть пунктов обогрева и обеспечить их продуктами питания, одноразовой посудой, топливом и другими предметами первой необходимости. Также необходимо через СМИ и соцслужбы проинформировать население о местах нахождения таких пунктов и помощи, которая в них предоставляется.

Социальные службы должны активизировать работу по оказанию помощи незащищенным слоям населения, чтобы не допустить их обморожения и гибели.

Кроме того, решением Госкомиссии предусмотрено, что Минэнерго вместе с областными и Киевской городской администрациями должны обеспечить устойчивое функционирование систем электро-, тепло- и газоснабжения населенных пунктов и потенциально опасных объектов. А в случае возникновения аварии - в первую очередь восстановить системы жизнеобеспечения больниц, учебных заведений других социально-значимых объектов и жилого сектора. В задачах также не допустить размораживания тепловых сетей и технологического оборудования.

Среди мероприятий, которые должны осуществить Мининфраструктуры, Национальная полиция, ГСЧС, Укравтодор и Укртрансбезопасности, - информирование через СМИ перевозчиков и водителей об ожидаемом осложнении ситуации на дорогах.

Также в областях, где ожидаются интенсивные осадки, нужно вывезти снегоочистительную и посыпочного технику на наиболее сложные участки дорог, привести в готовность такую технику для взаимодействия со смежными регионами, где прогнозируются сильные снегопады.

Кроме того, необходимо обеспечить профилактическую обработку дорожного покрытия и уборку снега на дорогах и в населенных пунктах и своевременно принимать решения об ограничении движения транспорта с соответствующим информированием об этом.

Теги: #непогода #меры
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