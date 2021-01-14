Россия формирует в сознании крымских детей культ войны, насилия и ненависти к Западу – правозащитники

Российская Федерация проводит в оккупированном Крыму процесс милитаризации образовательного процесса, целью которого является формирование в сознании крымских детей культа насилия, войны и ненависти к западным странам и Украине.

Как рассказала руководитель службы по вопросам реинтеграции и деоккупации АР Крым представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Елена Халимон, крымских школьников и студентов готовят к защите России с оружием в руках.

"Оккупационные власти устраивают многочисленные массовые мероприятия, спортивные и театрализованные шоу, детей обучают основам военного дела и обращения с оружием. В том числе, присутствует пропаганда ненависти и культа насилия", - заявила Халимон на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Заместитель главы правления Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин сообщил, что процесс милитаризации образовательного процесса в Крыму начинается еще с детского сада, а затем продолжается в школах и высших учебных заведениях.

"Дети смотрят по сторонам, и, я думаю, что и родители им советуют, что в Российской Федерации быть военным либо сотрудником какой-либо силовой структуры - это одно из самых перспективных занятий в жизни", - пояснил правозащитник.

Одной из главных организаторов процесса милитаризации образования в Крыму правозащитные организации считают Наталью Гончарову, которая долгое время была министром образования т.н. "Республики Крым".

"Именно министр организовала систему военно-патриотического воспитания и милитаризации детей. Именно на министре лежит ответственность за уничтожение доступа к украинскому языку", - подчеркнула руководитель образовательного направления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Валентина Потапова.

В списке ответственных за процесс формирования в сознании крымских детей культа насилия, войны и ненависти, который подготовили правозащитники, находятся и другие чиновники и сотрудники образовательных учреждений, которые причастны к созданию процесса милитаризации образования в Крыму.

Среди них, в частности, начальник Ялтинского городского управления образования Ренард Кутковский, который организовал в Ялте "кадетские классы"; директора школ, которые очень активно создают в подконтрольных образовательных учреждениях военизированные детские организации, в частности военно-патриотические кружки и "казачьи" классы (директор севастопольской школы №32 Ленура Белялова, бывший директор симферопольской академической гимназии Валентина Лаврик, директор симферопольской школы гимназии №10 Наталья Трещева и др.); руководители ряда "общественных" военно-патриотических организаций Крыма.

По словам прокурора прокуратуры АР Крым и города Севастополь Ольги Пироговой, все правонарушения, связанные с милитаризацией процесса образования в Крыму, нарушениями прав человека и прав ребенка, документируются и расследуются украинскими правоохранителями.

"Это (процесс милитаризации) противоречит Конвенции прав ребенка. Ребенок не может готовиться к войне, ребенок должен готовиться к миру. И, если мы готовим детей к войне, то война будет, а если готовим к миру, то будет мир. Это аксиома", - резюмировала правозащитница Валентина Потапова.