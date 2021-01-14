Малюська назвал начало рассмотрения в ЕСПЧ дела Украины против РФ по Крыму победой

Министр юстиции Денис Малюська расценил переход к рассмотрению Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) по существу дела Украины против РФ по оккупации полуострова Крым, как промежуточную победу в серии дел Украины против России в этом суде.

"Победа! Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в ЕСПЧ! Сегодня ЕСПЧ огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России (по Крыму) и перешел к рассмотрению дела по существу", - написал Малюська в Facebook в четверг.

По его словам, в деле есть несколько важных аспектов: юридический, коммуникационный и в противодействии гибридной агрессии РФ.

"Юридический: мы шаг за шагом доказываем судебными решениями факты агрессии и преступного поведения Российской Федерации на территории нашего государства. Решения судов - это не политические заявления. Рано или поздно такие решения будут иметь юридические последствия для топ-чиновников страны-агрессора. Коммуникационный: и мы, и Совет Европы даем мощный месседж: Крым остается в наших приоритетах, мы все помним и будем настигать всех причастных", - написал министр.

Он также отметил, что решение ЕСПЧ является мощным юридическим ударом по мифологии, которую использует РФ в гибридной войне. "В противодействии гибридной войне Россия поддерживает миф о "мирном" и "правомерном" "присоединении" Крыма. Миф, конечно, в первую очередь для их внутреннего пользования. Но они пытаются продвигать его и на международной арене… Крым - это история вооруженной агрессии и грубых нарушений прав человека, а не "референдума" и "мирного волеизъявления", - подчеркнул Малюська.