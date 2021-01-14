События

11:16 14.01.2021

Ученые Кении обнаружили еще 16 разновидностей коронавируса

1 мин читать
Ученые Кении обнаружили еще 16 разновидностей коронавируса

Ученые из медицинского исследовательского института Кении обнаружили в стране 16 новых разновидностей коронавируса, сообщает в четверг местная газета Nation.

Они полностью отличаются от штаммов, выявленных в Великобритании и ЮАР. Ученые зафиксировали их распространение в восьми округах между июнем и октябрем прошлого года. Всего в стране распространяется 20 разновидностей коронавируса, причем четыре были выявлены еще в марте 2020 года.

По словам доктора Чарльза Аготи из медицинского института, большинство мутаций незначительные и не играют особенной роли. Но один штамм уникален. Его образцы обнаружили в округе Таита-Тавета.

"Вирус с этими изменениями, очевидно, вызвал значительное число заражений в Таите. Мы не видели эту разновидность где-либо еще в мире", - заявил Аготи.

Исследователи, чтобы прояснить ситуацию с мутацией коронавируса в стране, планируют секвенировать 400 геномов в разных частях страны в январе и феврале.

С начала пандемии в Кении заразились коронавирусом более 98 тыс. человек, умерли более 1,7 тыс.

 

Теги: #разновидность #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:27 14.01.2021
Иммунитет после выздоровления от коронавируса защищает почти так же эффективно, как вакцина - исследование

Иммунитет после выздоровления от коронавируса защищает почти так же эффективно, как вакцина - исследование

08:22 14.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 92,3 млн, число жертв - 1,97 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 92,3 млн, число жертв - 1,97 млн

08:10 14.01.2021
В Украине за сутки 7 925 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 10 192 человека

В Украине за сутки 7 925 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 10 192 человека

19:21 13.01.2021
Норвегия обяжет тестироваться на COVID-19 на границе при въезде в страну

Норвегия обяжет тестироваться на COVID-19 на границе при въезде в страну

19:16 13.01.2021
В Британии отмечен суточный рекорд смертности у заболевших COVID-19 - более 1,5 тыс. случаев

В Британии отмечен суточный рекорд смертности у заболевших COVID-19 - более 1,5 тыс. случаев

15:04 13.01.2021
ВОЗ предупреждает о грядущем появлении новых штаммов коронавируса

ВОЗ предупреждает о грядущем появлении новых штаммов коронавируса

14:15 13.01.2021
В Киевской области за сутки обнаружили 280 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 947 человек

В Киевской области за сутки обнаружили 280 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 947 человек

12:18 13.01.2021
В Киеве за сутки выявили 906 новых случаев заболевания COVID-19

В Киеве за сутки выявили 906 новых случаев заболевания COVID-19

12:14 13.01.2021
Кличко: В выходные и на праздники тесты на коронавирус сдавали меньше киевлян

Кличко: В выходные и на праздники тесты на коронавирус сдавали меньше киевлян

10:50 13.01.2021
Япония из-за распространения COVID-19 введет режим ЧС еще в семи префектурах

Япония из-за распространения COVID-19 введет режим ЧС еще в семи префектурах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине в ближайшие дни сильно похолодает

В Украине за сутки 7 925 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 10 192 человека

Российские наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу, вопрос переходит на рассмотрение в Сенат

Глава КС уже является подозреваемым, никаких процессуальных действий в аэропорту не будет - Офис генпрокурора

ПОСЛЕДНЕЕ

Дело экс-нардепа Игоря Савченко, обвиняемого в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, передано в суд

Глава МИД Венгрии посетит Киев в конце января

В Киеве за сутки выявлены 794 новых случая COVID-19, в том числе у 24 медиков

Суд в Польше продлил экс-главе "Укравтодора" Новаку арест до апреля

В Украине в ближайшие дни сильно похолодает

В Украине заработал новый сервис по получению юротчета со вторичного объекта недвижимости

"Укравтодор" привлек 1,8 тыс. снегоуборочной техники в 10 областях, проезд обеспечен

В Закарпатской области 14 января ожидается 3 уровень снеголавинной опасности, на горе Поп Иван метель

АМКУ открыл дело об аренде МХП логистического центра "Арктика"

Общее число заражений COVID-19 в Грузии превысило 244 тыс., суточный прирост снижается

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА