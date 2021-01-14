Ученые Кении обнаружили еще 16 разновидностей коронавируса

Ученые из медицинского исследовательского института Кении обнаружили в стране 16 новых разновидностей коронавируса, сообщает в четверг местная газета Nation.

Они полностью отличаются от штаммов, выявленных в Великобритании и ЮАР. Ученые зафиксировали их распространение в восьми округах между июнем и октябрем прошлого года. Всего в стране распространяется 20 разновидностей коронавируса, причем четыре были выявлены еще в марте 2020 года.

По словам доктора Чарльза Аготи из медицинского института, большинство мутаций незначительные и не играют особенной роли. Но один штамм уникален. Его образцы обнаружили в округе Таита-Тавета.

"Вирус с этими изменениями, очевидно, вызвал значительное число заражений в Таите. Мы не видели эту разновидность где-либо еще в мире", - заявил Аготи.

Исследователи, чтобы прояснить ситуацию с мутацией коронавируса в стране, планируют секвенировать 400 геномов в разных частях страны в январе и феврале.

С начала пандемии в Кении заразились коронавирусом более 98 тыс. человек, умерли более 1,7 тыс.