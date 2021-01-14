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10:52 14.01.2021

Глава МИД Венгрии посетит Киев в конце января

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Глава МИД Венгрии посетит Киев в конце января

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Киев в конце января, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения", - говорится в комментарии министра, опубликованном на странице МИД Украины в Facebook в четверг.

 

Теги: #украина #сийярто #визит
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