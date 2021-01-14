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10:48 14.01.2021

В Киеве за сутки выявлены 794 новых случая COVID-19, в том числе у 24 медиков

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В Киеве за сутки выявлены 794 новых случая COVID-19, в том числе у 24 медиков

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 794 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 794. 13 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 2141 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 120 186", - написал Кличко в Телеграм-канале в четверг.

Среди заболевших - 453 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, 325 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 10 девочек от 1 до 17 лет и 6 мальчиков от 3 до 15 лет.

Кроме того, заболели 24 медика.

В больницы столицы госпитализированы 49 пациентов, остальные на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 699 человек. Всего коронавирус преодолели 45 527 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявлено в Дарницком районе – 136, в Днепровском – 126, и в Соломенском районе – 116 случаев.

 

Теги: #киев #covid_19
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