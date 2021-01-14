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10:19 14.01.2021

В Украине заработал новый сервис по получению юротчета со вторичного объекта недвижимости

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В Украине заработал новый сервис по получению юротчета со вторичного объекта недвижимости

Проект-победитель конкурса Open Data Challenge 2018, организованного при поддержке проекта USAID / UK aid TAPAS Project "Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах" - Monitor.Estate совместно с компанией OpenDataBot разработал новый сервис, позволяющий получить юридический отчет со вторичного объекта недвижимости.

Как отмечается в сообщении в Facebook Министерства цифровой трансформации Украины, уже сейчас при помощи сервиса можно получить информацию о точном адресе объекта; его площади, типе (жилая/нежилая, для земельных участков - целевое назначение), информацию о владельце, основания приобретения права собственности, обременения и ограничения, возложенные на объект, а также рекомендации по проверке данных, которые отсутствуют в отчете.

В дальнейшем разработчики планируют добавить информацию из реестра судебных решений, реестра должников, реестров территориальных общин и другие открытые данные

"Пользуясь этим и другими сервисами, разработанными на основе открытой информации из Единого государственного веб-портала открытых данных, граждане и бизнес могут значительно упростить решение собственных ежедневных задач и свести к минимуму вероятность быть обманутыми мошенниками", - отмечают в Минцифры.

Теги: #недвижимость #минцифры #проект
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