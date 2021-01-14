События

10:15 14.01.2021

"Укравтодор" привлек 1,8 тыс. снегоуборочной техники в 10 областях, проезд обеспечен

1 мин читать
"Укравтодор" привлек 1,8 тыс. снегоуборочной техники в 10 областях, проезд обеспечен

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") для очистки и посыпания автопутей в 10 областях Украины привлек 1853 единицы снегоуборочной техники и 2243 сотрудника.

Как сообщил "Укравтодор" на своей странице в Facebook в четверг утром, проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. Там, где последние сутки выпадали или идут осадки, покрытие местами заснеженное (Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Сумская, Николаевская области). Местами гололедица в Одесской и Ривненской областях. На перевальных участках уже почти сутки идет снег, выпало 15-20 см. Температура воздуха -6-1°С. Состояние покрытия мокрое", - уточняется в сообщении.

Теги: #дороги #снег #уборка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:44 13.01.2021
Коммунальщики будут превентивно обрабатывать противогололедными средствами дороги Киева в преддверии прогнозируемых интенсивных осадков с 14 января

Коммунальщики будут превентивно обрабатывать противогололедными средствами дороги Киева в преддверии прогнозируемых интенсивных осадков с 14 января

14:13 12.01.2021
Зеленский обсудил с Санду строительство автодороги Киев-Кишинев, по которой можно будет проехать за 5 часов

Зеленский обсудил с Санду строительство автодороги Киев-Кишинев, по которой можно будет проехать за 5 часов

14:23 11.01.2021
Мадрид не получил партию вакцины от COVID из-за снегопада

Мадрид не получил партию вакцины от COVID из-за снегопада

08:42 09.01.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

17:15 05.01.2021
Кабмин утвердил порядок бесплатного проезда по построенным на условиях концессии дорогам

Кабмин утвердил порядок бесплатного проезда по построенным на условиях концессии дорогам

14:16 29.12.2020
Госбюджет-2021 предусматривает разрешение местным органам власти осуществлять местные заимствования на дороги

Госбюджет-2021 предусматривает разрешение местным органам власти осуществлять местные заимствования на дороги

17:50 28.12.2020
В госбюджете-2021 на дороги предусмотрено 81,3 млрд грн

В госбюджете-2021 на дороги предусмотрено 81,3 млрд грн

15:09 28.12.2020
"Укравтодор" в 2021г. планирует потратить 15,7 млрд грн на обновление маршрута М-30 от Стрыя до Покровска

"Укравтодор" в 2021г. планирует потратить 15,7 млрд грн на обновление маршрута М-30 от Стрыя до Покровска

10:51 28.12.2020
Дорожники закончили строительство нового моста через Чертомлык на автодороге Н-23, военные демонтируют понтонную переправу

Дорожники закончили строительство нового моста через Чертомлык на автодороге Н-23, военные демонтируют понтонную переправу

08:28 28.12.2020
В Киеве продолжается превентивная обработка дорог и тротуаров

В Киеве продолжается превентивная обработка дорог и тротуаров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине в ближайшие дни сильно похолодает

В Украине за сутки 7 925 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 10 192 человека

Российские наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу, вопрос переходит на рассмотрение в Сенат

Глава КС уже является подозреваемым, никаких процессуальных действий в аэропорту не будет - Офис генпрокурора

ПОСЛЕДНЕЕ

Дело экс-нардепа Игоря Савченко, обвиняемого в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, передано в суд

Ученые Кении обнаружили еще 16 разновидностей коронавируса

Глава МИД Венгрии посетит Киев в конце января

В Киеве за сутки выявлены 794 новых случая COVID-19, в том числе у 24 медиков

Суд в Польше продлил экс-главе "Укравтодора" Новаку арест до апреля

В Украине в ближайшие дни сильно похолодает

В Украине заработал новый сервис по получению юротчета со вторичного объекта недвижимости

В Закарпатской области 14 января ожидается 3 уровень снеголавинной опасности, на горе Поп Иван метель

АМКУ открыл дело об аренде МХП логистического центра "Арктика"

Общее число заражений COVID-19 в Грузии превысило 244 тыс., суточный прирост снижается

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА