"Укравтодор" привлек 1,8 тыс. снегоуборочной техники в 10 областях, проезд обеспечен

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") для очистки и посыпания автопутей в 10 областях Украины привлек 1853 единицы снегоуборочной техники и 2243 сотрудника.

Как сообщил "Укравтодор" на своей странице в Facebook в четверг утром, проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. Там, где последние сутки выпадали или идут осадки, покрытие местами заснеженное (Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Сумская, Николаевская области). Местами гололедица в Одесской и Ривненской областях. На перевальных участках уже почти сутки идет снег, выпало 15-20 см. Температура воздуха -6-1°С. Состояние покрытия мокрое", - уточняется в сообщении.