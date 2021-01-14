В Закарпатской области 14 января ожидается 3 уровень снеголавинной опасности, на горе Поп Иван метель

В Закарпатской области в четверг, 14 января, ожидается значительный уровень снеголавинной опасности, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 14 января, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - указывается в сообщении в Телеграм-канале.

Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста также сообщили об осложнении погодных условий на г. Поп Иван Черногорский и призывают туристов воздержаться от выхода в высокогорье.

Отмечается, что по состоянию на 8:00 14 января на г. Поп Иван Черногорский метель, видимость ограничена до 30 м. Ветер южный, юго-западный 7-8 м/с. Температура воздуха -13°.

Всего есть пять уровней опасности схода лавин: первый уровень – риск низкий (вполне безопасные условия), второй – умеренный (в основном благоприятные условия), третий – значительный (частично неблагоприятные условия), четвертый (высокий) – неблагоприятные условия, пятый – чрезвычайно высокий (крайне неблагоприятные условия).