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09:09 14.01.2021

Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области восстановлено в полном объеме – ГСЧС

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Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области восстановлено в полном объеме – ГСЧС

Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области, которые пострадали от порыва на водопроводе (диаметром 900 мм) "Горловка-Торецк" 4 января, восстановлено в полном объеме, сообщила  Госслужба Украины по ЧС.

"12 января бригадами КП "Компания "Вода Донбасса" ремонтные работы завершены. 13 января водоснабжение населенных пунктов восстановлено в полном объеме", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

Как сообщалось, 4 января в результате порыва на водопроводе (диаметром 900 мм) "Горловка-Торецк", без водоснабжения остались 5 населенных пунктов (около 38 тыс. жителей). 

Специалистам "Компания "Вода Донбасса" 8 января не удалось выполнить ремонтные работы на указанном водопроводе, так как дважды был нарушен режим "тишины" (в том числе с применением гранатомета) со стороны российских наемников.

12 января ремонтные работы были завершены. Началось заполнение системы водопровода под небольшим давлением с целью недопущения новых порывов.

Теги: #донецкая_область #ремонт #водопровод
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