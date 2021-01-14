Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области восстановлено в полном объеме – ГСЧС

Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области, которые пострадали от порыва на водопроводе (диаметром 900 мм) "Горловка-Торецк" 4 января, восстановлено в полном объеме, сообщила Госслужба Украины по ЧС.

"12 января бригадами КП "Компания "Вода Донбасса" ремонтные работы завершены. 13 января водоснабжение населенных пунктов восстановлено в полном объеме", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

Как сообщалось, 4 января в результате порыва на водопроводе (диаметром 900 мм) "Горловка-Торецк", без водоснабжения остались 5 населенных пунктов (около 38 тыс. жителей).

Специалистам "Компания "Вода Донбасса" 8 января не удалось выполнить ремонтные работы на указанном водопроводе, так как дважды был нарушен режим "тишины" (в том числе с применением гранатомета) со стороны российских наемников.

12 января ремонтные работы были завершены. Началось заполнение системы водопровода под небольшим давлением с целью недопущения новых порывов.