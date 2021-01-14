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08:42 14.01.2021

ГСЧС: Отключений электроснабжения на территории Украины нет, транспортное сообщение на дорогах обеспечено

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ГСЧС: Отключений электроснабжения на территории Украины нет, транспортное сообщение на дорогах обеспечено

Состоянием на утро четверга в Украине отключений электроснабжения нет, транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено, сообщили в ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 14 января отключений электроснабжения на территории Украины нет, наблюдается местами небольшой снег в Житомирской и Ровенской областях", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в четверг.

Также, по информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Вместе с тем, решением Харьковского горсовета до 11.00 14 января ограничен въезд в г.Харьков транзитного крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечены 1 тыс. 924 работника и 1 тыс. 568 единиц техники.

Отмечается, что подразделениями ГСЧС проведена буксировка 45 единиц автотранспортных средств (оказана помощь 77 гражданам). От ГСЧС привлекалось 82 человека личного состава и 23 единицы техники.

Теги: #непогода #ситуация
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