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08:22 14.01.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 92,3 млн, число жертв - 1,97 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 92,3 млн, число жертв - 1,97 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга достигло 92 млн 348 тыс. 199 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 978 тыс. 614, выздоровели более 65 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 23 млн 71 тыс. 895 инфицированных COVID-19, зафиксировано 384 тыс. 653 летальных исхода, излечились более 13 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 512 тыс. 93, число скончавшихся - до 151 тыс. 727, поправились более 10 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 26 тыс. 536 заболевших, из них умерли 205 тыс.964 человека, вылечились более 7,3 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 254,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 186 человек, Индии - 109, Бразилии - 966.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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