Российские наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел вблизи Марьинки, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"… Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

В частности, рядом с Водяным на Приазовье противники трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки и неподалеку Гнутово зафиксирован огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов, а у Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Украинские военные добавили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

"С начала текущих суток, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Марьинки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет", – констатировали в штабе.