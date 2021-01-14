События

07:40 14.01.2021

Российские наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям

2 мин читать
Российские наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел вблизи Марьинки, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"… Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

В частности, рядом с Водяным на Приазовье противники трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки и неподалеку Гнутово зафиксирован огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов, а у Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Украинские военные добавили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

"С начала текущих суток, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Марьинки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:48 13.01.2021
С начала суток нарушения режима тишины на Донбассе не зафиксированы – штаб ООС

С начала суток нарушения режима тишины на Донбассе не зафиксированы – штаб ООС

07:47 13.01.2021
Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военнослужащий ВСУ

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военнослужащий ВСУ

17:46 12.01.2021
Российские наемники 8 раз нарушили тишину на Донбассе с начала суток, потерь нет - штаб ООС

Российские наемники 8 раз нарушили тишину на Донбассе с начала суток, потерь нет - штаб ООС

16:01 12.01.2021
Зеленский выразил соболезнования семье погибшего на Донбассе старшего солдата Андриенко

Зеленский выразил соболезнования семье погибшего на Донбассе старшего солдата Андриенко

08:01 12.01.2021
Российские наемники на Донбассе десять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один военнослужащий ВСУ погиб – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе десять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один военнослужащий ВСУ погиб – штаб ООС

17:00 11.01.2021
В зоне проведения ООС в результате обстрела погиб военнослужащий ВСУ

В зоне проведения ООС в результате обстрела погиб военнослужащий ВСУ

07:37 11.01.2021
Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины за сутки

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины за сутки

17:55 10.01.2021
Российские наемники открывали огонь в сторону ВСУ из СПГ у Авдеевки

Российские наемники открывали огонь в сторону ВСУ из СПГ у Авдеевки

07:36 10.01.2021
Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

18:05 09.01.2021
Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 7 925 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 10 192 человека

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу, вопрос переходит на рассмотрение в Сенат

Глава КС уже является подозреваемым, никаких процессуальных действий в аэропорту не будет - Офис генпрокурора

Кличко: в текущем отопительном сезоне стоимость отопления и горячего водоснабжения в Киеве не изменится

Жесткий карантин в Украине должен действовать до 24 января – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области восстановлено в полном объеме – ГСЧС

ГСЧС: Отключений электроснабжения на территории Украины нет, транспортное сообщение на дорогах обеспечено

Число заражений COVID-19 в мире превысило 92,3 млн, число жертв - 1,97 млн

В Украине за сутки 7 925 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 10 192 человека

Байден отказался добираться на инаугурацию на поезде из соображений безопасности

ЕС инвестирует 300 млн евро в инновации в космической отрасли

Байден призвал Сенат США рассмотреть и решить вопрос с импичментом Трампу

В ВСУ проведут проверку по факту дискриминации военнослужащей

Партия экс-премьера Италии вышла из правящей коалиции, погрузив правительство в кризис

Google вводит запрет на политическую рекламу на фоне недавних беспорядков в американском Капитолии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА