Байден отказался добираться на инаугурацию на поезде из соображений безопасности

Избранный президент США Джо Байден передумал добираться поездом национальной железнодорожной пассажирской компании Amtrak в Вашингтон на свою инаугурацию из соображений безопасности, сообщил агентству Associated Press осведомленный источник.

Решение о том, что Байден откажется от 90-минутной поездки на поезде из Уилмингтона (штат Делавэр) до Вашингтона было принято на этой неделе, следует из сообщения источника. Оно отражает растущее беспокойство по поводу потенциальных угроз в столице и по всей территории США в преддверии инаугурации Байдена 20 января.

Ранее сообщалось, что ФБР, руководство Секретной службы и члены команды по вопросам национальной безопасности избранного президента информировали его об угрозе новых актов насилия в ближайшие дни.

Кроме того, об угрозах инаугурации Байдена предупредили Национальный антитеррористический центр и министерства юстиции и национальной безопасности США.

Беспорядки, возникшие в здании Конгресса США на прошлой неделе, станут "значительной движущей силой насилия" для вооруженных групп и расистов-экстремистов, которые нацелены на инаугурацию, которая состоится на следующей неделе, говорится в совместном разведывательном бюллетене от 13 января.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.