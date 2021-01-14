ЕС инвестирует 300 млн евро в инновации в космической отрасли

Европейский инвестиционный фонд (EIF) в партнерстве с Европейской комиссией объявил в среду об инвестициях в космическую отрасль ЕС в размере 300 млн евро для поддержки инноваций.

"Повышение конкурентоспособности космической отрасли - это важный элемент ее восстановления. Я решительно приветствую эти инвестиции в малые и средние предприятия, занимающиеся космическими технологиями, которые приближают нас к нашей цели перехода к цифровым технологиям", - заявил комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон на проходящей в Брюсселе 13-й Европейской космической конференции.

На ней EIF и Еврокомиссия объявили об инвестициях в два фонда, ориентированных на космические технологии: Orbital Ventures и Primo Space. Они работают в рамках InnovFin Space Equity Pilot - первого пилотного проекта с участием капитала, поддерживаемого ЕС. К концу первого квартала ожидается полное развертывание этого проекта стоимостью 100 млн евро. Он поддержит около 50 компаний космической техники по всей Европе.

Orbital Ventures, фонд ранней стадии, базирующийся в Люксембурге, специализируется на космических технологиях, включая нисходящие (связь, криптографию, хранение и обработку данных, геолокацию, наблюдение Земли) и восходящие (космическое оборудование, материалы, электронику, робототехнику, ракеты, спутники).

Primo Space, итальянский инвестор в области трансфера технологий на ранней стадии, был первым фондом, выбранным EIF для этого пилотного проекта. Он инвестирует в проекты или компании на стадии подтверждения концепции, начальных и ранних стадиях, а также будет помогать коммерциализации революционных новшеств в космической отрасли ЕС.

"Объявленные сегодня инвестиции в космический сектор показывают, как можно мобилизовать государственную поддержку для привлечения частных инвестиций и ускорения развития этой отрасли", - сказал исполнительный директор EIF Ален Годар.

Выступая на конференции накануне, комиссар ЕС Бретон анонсировал начало в этом году нового проекта космического предпринимательства: CASSINI. Он предполагает создание Европейского космического фонда в размере 1 млрд евро для стартапов и инноваций, охватывающего весь инновационный цикл - от бизнес-идеи до производства.

На той же конференции глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что космос оказывает прямое влияние на геополитическую цель стратегической автономии ЕС, а также поможет обеспечить "справедливый доступ к мировым рынкам, когда это станет глобальной проблемой".