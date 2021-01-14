В ВСУ проведут проверку по факту дискриминации военнослужащей

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) проведут расследование по факту дискриминации военнослужащей, вопросом будет заниматься советник Главнокомандующего ВС Украины по гендерным вопросам сообщили в Генштабе ВСУ.

"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак поставил задачу Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины провести служебную проверку по фактам изложенным на странице одного из интернет порталов, по жалобе женщины-военнослужащей и ее коллег на действия руководителя военного учреждения, с учетом материалов дела внесенных в Единый государственный реестр досудебных расследований Национальной полицией Украине 1 января 2021", – сказано в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Фейсбук в среду вечером.

В информации подчеркивается, что в ВСУ создана рабочая группа "по детальному изучению фактов, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальных домогательств на рабочем месте среди военнослужащих".

В Генштабе уточнили, что этой работой будет заниматься советник Главнокомандующего ВС Украины по гендерным вопросам.