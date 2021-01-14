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02:28 14.01.2021

Партия экс-премьера Италии вышла из правящей коалиции, погрузив правительство в кризис

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Партия экс-премьера Италии вышла из правящей коалиции, погрузив правительство в кризис

Совет министров Италии во главе с Джузеппе Конте в среду оказался в ситуации политического кризиса после того, как два министра из партии "Италия Вива" объявили об отставке, информируют итальянские СМИ.

Как сообщил лидер партии "Италия Вива" экс-премьер Маттео Ренци, правительство покидают министр по вопросам сельского хозяйства Тереза Белланова и министр по вопросам равных возможностей Элена Бонетти.

По словам Ренци, к такому решению привели действия Конте. Ренци уже длительное время проявлял несогласие с политикой главы совета министров в частности по вопросу о распределении средств, выделенных ЕС на восстановление итальянской экономики, серьезно пострадавшей от последствий пандемии коронавруса.

Между тем, один из лидеров Демократической партии (ДП), бывший министр юстиции Андреа Орландо назвал решение Ренци "серьезной ошибкой, которую допустили несколько человек, но за которую заплатят все".

До настоящего момента правящая коалиция включала три партии: популистское "Движение пяти звезд" (M5S), левоцентристскую Демократическую партию (ДП) и партию "Италия Вива".

Теги: #италия #правительство #выход #партия
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