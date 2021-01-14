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01:25 14.01.2021

Google вводит запрет на политическую рекламу на фоне недавних беспорядков в американском Капитолии

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Google вводит запрет на политическую рекламу на фоне недавних беспорядков в американском Капитолии

Американская компания Google с 14 января временно прекратит показ политической рекламы из-за риска возможности насилия, подобного беспорядкам в здании Капитолия, сообщает портал Axios со ссылкой на полученное им электронное письмо корпорации.

В письме, в частности, отмечается, что Google будет блокировать всю политическую рекламу в свете "беспрецедентных событий минувшей недели и перед предстоящей президентской инаугурацией".

Запрет на показ политической рекламы призван сдержать распространение дезинформации вокруг важных мероприятий.

Таким образом, рекламодатели не смогут публиковать рекламу, связанную с "выборами, их итогами, предстоящей президентской инаугурацией, текущим процессом импичмента в отношении президента, насилием в Капитолии США или запланированными на будущее протестами в связи с этими событиями".

Запрет распространяется на любую рекламу на таких платформах, как Google Ads, DV360, YouTube и AdX Authorized Buyer.

В Google заявили, что будут "предельно бдительны" в отношении обеспечения новой политики, запрещающей любую рекламу, направленную на ненависть или насилие.

Корпорация отметила, что она "определенно исследует ряд факторов до принятия решения относительно отмены новой политики для рекламодателей". В настоящее время планируется сохранить данные ограничения как минимум до 21 января - дня после инаугурации избранного президента Джо Байдена.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Демократы обвиняют Трампа в том, что он подстрекал участников беспорядков к активным действиям.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки. Так, в среду в Палате представителей США проходит рассмотрение резолюции по объявлению импичмента Трампу, голосование по этому вопросу состоится позднее в среду.

Теги: #реклама #сша #политика #google
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