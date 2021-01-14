События

00:38 14.01.2021

В Киеве пьяный водитель протаранил авто полицейских, госпитализирована правоохранитель

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В Киеве пьяный водитель протаранил авто полицейских, госпитализирована правоохранитель

Девушка-полицейский госпитализирована в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием авто правоохранителей, сообщает "dtp.kiev.ua".

"При движении в сторону ленинградской площади в левом ряду врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, шевроле лачетти и Мазда 6. Пострадала девушка полицейская, госпитализирована, жить будет", – говорится в сообщении на странице "dtp.kiev.ua" в Фейсбук, в среду вечером.

Также сообщается, что у водителя Форд Эдж, который протаранил авто полицейских на Харьковском шоссе, зафиксировано 2.47 промилле.

На месте работает полиция и оперативная группа.

Теги: #киев #полицейская #дтп #пострадавшая
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