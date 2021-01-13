События

23:47 13.01.2021

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу, вопрос переходит на рассмотрение в Сенат

2 мин читать
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу, вопрос переходит на рассмотрение в Сенат

Большинство члены Палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса.

"За" импичмент проголосовали 232 конгрессмена, "против" - 197. Среди проголосовавших "за" - 10 республиканцев.

В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии.

"Дональд Трамп таким поведением продемонстрировал, что он останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему позволят остаться на своем посту, он действовал таким образом, который решительно несовместим с самоуправлением и верховенством закона", - говорится в тексте документа.

Трамп за время своего президентского срока уже второй раз проходит через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

После того, как дело об импичменте будет передано в Сенат, там начнется судебный процесс. Однако, как ожидается, Сенат США, в котором сторонников импичмента - меньше, чем в Палате представителей, либо отклонит предложение об импичменте, либо скорее всего затянет рассмотрение этого вопроса до прихода ко власти следующего президента. Так, лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконелл уже заявил, что не созовет экстренного заседания верхней палаты для рассмотрения этого вопроса, в то время как очередное плановое заседание сената намечено на 19 января. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января.

Американские СМИ также отмечают, что, несмотря на ускоренный формат рассмотрения этого вопроса сенаторы вряд ли успеют его завершить до момента вступления в должность избранного президента США Джо Байдена.

Однако Сенат может воспользоваться судебным заседанием по импичменту с тем, чтобы провести голосование, которое позволит лишить Трампа возможности снова баллотироваться в президенты.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теги: #сша #конгресс #трамп #импичмент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:33 13.01.2021
Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма во время демонстраций

Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма во время демонстраций

21:25 13.01.2021
Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма во время демонстраций

Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма во время демонстраций

20:19 13.01.2021
Трамп виновен в подстрекательстве к "вооруженному мятежу" против США – Пелоси

Трамп виновен в подстрекательстве к "вооруженному мятежу" против США – Пелоси

18:33 13.01.2021
Нью-Йорк расторгает контракты с компанией Трампа из-за беспорядков в Капитолии

Нью-Йорк расторгает контракты с компанией Трампа из-за беспорядков в Капитолии

18:26 13.01.2021
Ермак: Власть сделает все возможное для привлечения к ответственности виновных во вмешательстве в американские выборы

Ермак: Власть сделает все возможное для привлечения к ответственности виновных во вмешательстве в американские выборы

12:37 13.01.2021
В США впервые за почти 70 лет по распоряжению федеральных властей казнили женщину

В США впервые за почти 70 лет по распоряжению федеральных властей казнили женщину

08:35 13.01.2021
YouTube временно заблокировал канал Дональда Трампа

YouTube временно заблокировал канал Дональда Трампа

06:28 13.01.2021
Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа от должности

Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа от должности

03:36 13.01.2021
Администрация Байдена не разрушит стену на границе с Мексикой, полагает Трамп

Администрация Байдена не разрушит стену на границе с Мексикой, полагает Трамп

02:34 13.01.2021
Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампа "за тяжкие преступления"

Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампа "за тяжкие преступления"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава КС уже является подозреваемым, никаких процессуальных действий в аэропорту не будет - Офис генпрокурора

Кличко: в текущем отопительном сезоне стоимость отопления и горячего водоснабжения в Киеве не изменится

Жесткий карантин в Украине должен действовать до 24 января – Степанов

В Украине за сутки 6 409 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 14 503 человек

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военнослужащий ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве пьяный водитель протаранил авто полицейских, госпитализирована правоохранитель

Коммунальщики будут превентивно обрабатывать противогололедными средствами дороги Киева в преддверии прогнозируемых интенсивных осадков с 14 января

Хорватия обновила правила въезда в страну в связи с распространением нового штамма коронавируса – посольство Украины

Глава ГФС Мельник уволил и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков и заявляет, что не участвовал в его назначении

Отделение банка под Харьковом "заминировал" нетрезвый должник, состоящий на учете у психиатра

Норвегия обяжет тестироваться на COVID-19 на границе при въезде в страну

Глава КС уже является подозреваемым, никаких процессуальных действий в аэропорту не будет - Офис генпрокурора

В Британии отмечен суточный рекорд смертности у заболевших COVID-19 - более 1,5 тыс. случаев

Group DF не комментирует информацию о залоге активов у российского "Фонда промышленных активов"

С начала суток нарушения режима тишины на Донбассе не зафиксированы – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА