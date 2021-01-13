Коммунальщики будут превентивно обрабатывать противогололедными средствами дороги Киева в преддверии прогнозируемых интенсивных осадков с 14 января

Дорожники КК "Киевавтодор" готовы к ухудшению погодных условий и начнут превентивно обрабатывать противогололедными средствами дороги Киева в преддверии прогнозируемых интенсивных осадков с 14 января, сообщили в КГГА.

"Дорожно-эксплуатационные предприятия КК "Киевавтодор" готовы к ухудшению погодных условий. Заранее, до начала осадков, дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров. Всего готовы к работе 544 единицы спецтехники", – говорится в сообщении на странице КГГА в Фейсбук в среду, со ссылкой на КК "Киевавтодор".

В самой корпорации отметили, что с 14 января ожидается ухудшение погодных условий. В течение 14-15 января, по прогнозу синоптиков, в столице возможен снег, интенсивные осадки прогнозируют днем 14 января. Также ожидается значительное снижение температуры. Днем 14 января до самого -4 °C. А в ночь на 15 января - до -11 °C. В течение 16-18 января днем прогнозируют до -15 °C, ночью до -20 °C.

Как уточнили дорожники, в первую очередь противогололедными средствами будут обрабатываться подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы. Для этих целей используются жидкие хлориды, соль и песчано-соляная смесь. Водителей призывают быть осторожными на дороге.