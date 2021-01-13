Хорватия обновила правила въезда в страну в связи с распространением нового штамма коронавируса – посольство Украины

Штаб гражданской защиты Хорватии обновил решение о временном запрете и ограничении пересечения границы. Начиная с 14 января и до 31 января, вводятся специальные эпидемиологические меры для лиц, прибывающих из стран, в которых распространяется новый штамм коронавируса, сообщает посольство Украины в Хорватии.

"Поэтому лица, в том числе и граждане Украины, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространен новый штамм коронавируса, при въезде в Хорватию должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов), а также им будет назначена 14-дневная самоизоляция. Самоизоляцию можно уменьшить до 7 дней при условии сдачи дополнительного ПЦР-теста за собственный счет на территории Хорватии (после 7 дней самоизоляции) и если тест будет отрицательный", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Граждане Украины, которые въезжают в Хорватию по неотложным личным причинам (похороны, лечение), имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при условии, что покинут территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.

Граждане Украины, которые планируют въехать в Хорватию с целью осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения, имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при наличии предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.

Другие условия въезда граждан Украины в Хорватию в период действия ограничительных мер остаются без изменений.

Граждане Украины, постоянно проживающие в Украине, имеют право въезжать в Хорватию в исключительных случаях. Въезд разрешен медицинским сотрудникам, исследователям в сфере здравоохранения, работникам по уходу за пожилыми людьми, пограничникам, сотрудникам транспортной отрасли, дипломатам, сотрудникам международных организаций, военным, сотрудникам полиции, работникам в гуманитарной сфере и лицам гражданской защиты при выполнении служебных обязанностей. Также въезд разрешен лицам, путешествующим транзитом, и путешествующим с целью обучения, путешествующим по неотложным личным, семейным и деловым интересам, а также морякам.

Граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью.

Запрет не распространяется на граждан Украины, которые имеют действительный вид на жительство в странах Европейского Союза, при условии предъявления при въезде в Хорватию отрицательного результата ПЦР-теста, либо с обязательным прохождением самоизоляции и сдачей соответствующего ПЦР-теста в Хорватии.

При наличии основания для въезда в Хорватию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте Министерства внутренних дел Хорватии и распечатать регистрационный номер заявки - такое подтверждение ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд от МВД Хорватии.