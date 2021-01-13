Трамп виновен в подстрекательстве к "вооруженному мятежу" против США – Пелоси

Президент США Дональд Трамп несет ответственность за попытку восстания в Вашингтоне и обязан покинуть свой пост, заявила в среду спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Такие обвинения прозвучали в ходе дебатов, которые проходят в Палате представителей перед тем, как конгрессмены должны будут проголосовать по резолюции об объявлении импичмента Трампу.

"Мы знаем, что президент США подстрекал к этому восстанию, к этому вооруженному мятежу против нашей общей родины. Он должен уйти, он является отчетливой и непосредственной опасностью для нации, которую мы все любим", - сказала Пелоси.

Также она заявила, что Трамп с момента президентских выборов ноября 2020 года лгал об их итогах, вызывал сомнения у общественности в их честности и пытался повлиять на власти с целью лишить победы кандидата от демократов Джо Байдена.

В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии.

Если Палата представителей в среду примет резолюцию об объявлении импичмента Трампу, то рассмотрение вопроса перейдет в верхнюю палату Конгресса - в Сенат.

Трамп за время своего президентского срока уже проходил через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.