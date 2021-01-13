В Британии отмечен суточный рекорд смертности у заболевших COVID-19 - более 1,5 тыс. случаев

Медицинские службы Великобритании зафиксировали новый рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом - 1 тыс. 564 летальных исхода, сообщает в среду BBC.

BBC уточняет, что речь идет о лицах, у которых тестирование за последние 28 дней выявило наличие коронавируса. Предыдущий рекорд смертности пришелся на 8 января, тогда зарегистрировали 1 тыс. 325 летальных исходов.

Также за сутки в стране выявили 47 тыс. 525 случаев вируса.

Всего, отмечает BBC, за время эпидемии в Великобритании скончались 84 тыс. 767 инфицированных коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 превысило 3,21 млн.