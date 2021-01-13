Group DF не комментирует информацию о залоге активов у российского "Фонда промышленных активов"

Group DF, консолидирующая активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, отказалась комментировать информацию о том, что российская некоммерческая организация "Фонд промышленных активов" на конец 2019 года держала в залоге активы Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ, расчетной стоимостью почти 100 млрд руб (около 35,2 млрд грн или $1,35 млрд).

"Группа не комментирует коммерческие условия по кредитованию наших бизнесов", – говорится в ответе пресс-службы Group DF на запрос агентства "Интерфакс-Украина" относительно комментария соответствующей информации российского РБК.

Согласно ей, "Фонд промышленных активов" получил обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF. Они включают акции кипрских Alandero Investments (владеет 100% Морского специализированного порта "Ника-Тера"), Ostchem Distribution, Ostchem Enterprises, Ostchem Holding Limited, Ostchem International, Ostchem Investments, Ostchem Resources, Ostchem Ventures, PLG UA Limited, Spodola Ventures и украинских предприятий "Северодонецкое объединение "Азот", "Украгро НПК", ПАО "Азот", "Ривнеазот", "Стирол", швейцарской NF Trading AG, эстонской Nitrofert AS.

В соответствии с материалом, помимо акций, в залоге у "Фонда промышленных активов" числится природный газ, принадлежавший химическим предприятиям Ostchem, расчетной стоимостью почти 98 млрд руб.

РБК напоминает, что "Фонд промышленных активов" был учрежден госкорпорацией ВЭБ в 2016 году для реструктуризации плохих активов, но затем выведен за пределы группы ВЭБ и сейчас независим. Фонду были проданы проблемные кредиты, предоставленные ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий, в том числе на Донбассе.

Помимо этого, Газпромбанк в 2016 году также продал Фонду требования по кредитам Ostchem, по которым он в декабре 2014 года требовал срочно погасить $842,5 млн, пригрозив взыскать заложенный газ. Но в январе 2015 года стороны объявили об урегулировании спорного вопроса, отказавшись раскрывать детали финансовых договоренностей.