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18:40 13.01.2021

Президент Молдовы попросит ЕС об экспертизе Днестра с целью строительства Украиной на реке электростанций

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Президент Молдовы попросит ЕС об экспертизе Днестра с целью строительства Украиной на реке электростанций

Президент Молдовы Майя Санду намерена в ходе предстоящего официального визита в Брюссель обратиться к Евросоюзу с просьбой провести полную экспертизу ситуации на Днестре с учетом намерения украинских властей построить на реке несколько электростанций.

Об этом Майя Санду заявила на пресс-конференции в среду, посвященной итогам своего первого визита за рубеж, который накануне состоялся в Киеве.

"Мы подробно обсудили этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским. Есть полное понимание в необходимости соблюдения экологических норм, чтобы не подвергать риску около семи миллионов граждан Молдовы и Украины, проживающих в бассейне реки Днестр. Река обеспечивает нас питьевой водой, им мы должны сохранить это и для следующих поколений", - сообщила президент Молдовы.

Как отметила Майя Санду, в настоящее время перспективы сооружения электростанций на Днестре обсуждают рабочие группы правительств двух стран, но окончательное решение может быть принято только с учетом результатов экспертизы, которую проведут специалисты Евросоюза.

"Через несколько дней я буду в Брюсселе. Я буду просить, чтобы эта экспертиза была проведена самым тщательным образом", - сказала президент.

Украинские власти на протяжении нескольких последних лет заявляют о намерении построить на реке Днестр, в районе города Новоднестровск шесть современных электростанций, которые дополнят уже существующий в этом районе крупный гидроузел.

В то же время, как утверждают молдовские экологи, такое строительство может привести к обмелению реки, разрушению экосистемы, а также исчезновению флоры и фауны. Кроме того, это создаст угрозы в обеспечении водой ряда населенных пунктов, включая Кишинев и Одессу.

 

Теги: #днестр #электростанция #украина #молдова
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