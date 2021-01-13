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18:33 13.01.2021

Нью-Йорк расторгает контракты с компанией Трампа из-за беспорядков в Капитолии

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Нью-Йорк расторгает контракты с компанией Трампа из-за беспорядков в Капитолии

Нью-Йорк более не будет вести дела с компанией президента США Дональда Трампа The Trump Organization из-за его предполагаемой причастности к разжиганию беспорядков в Капитолии США, заявил в среду мэр города Билл де Блазио.

"Президент спровоцировал мятеж в отношении правительства Соединенных Штатов, в результате которого погибли пять человек и который создал угрозу срыва конституционной передачи власти", - приводятся слова де Блазио в заявлении, распространенном офисом мэра.

"Город Нью-Йорк не будет связан с этими непростительными действиями в какой бы то ни было форме, и мы немедленно предпринимаем шаги для расторжения всех контрактов c The Trump Organization", - заявил мэр города.

Американские СМИ отмечают, что, по словам де Блазио, поскольку беспорядки в Вашингтоне классифицируется как "преступная деятельность", Нью-Йорк имеет право разорвать связи с The Trump Organization.

По данным СМИ, мэр Нью-Йорка ожидает, что компания Трампа примет решение оспорить решение города в суде.

В пресс-релизе офиса де Блазио уточняется, что процесс прекращения действия соглашений прописан в каждом соглашении компании с Нью-Йорком. Так, в Нью-Йорке компании Трампа принадлежит карусель в Центральном парке Нью-Йорка, ледовый каток Ласкер-Ринк и поля для игры в гольф в парке Ferry Point. Контракт по карусели будет прекращен спустя 25 дней после отправки уведомления компании Трампа, соглашение по катку - через 30 дней. Что касается соглашения по полям для гольфа, процесс прекращения его действия может затянуться на месяцы.

Де Блазио впервые предложил разорвать контракт с компанией Трампа в 2015 году, когда в выступлении Трампа заметили пренебрежительные высказывания в отношении латиноамериканцев.

The New York Times отмечает, что после штурма Капитолия сторонниками Трампа многие компании и учреждения разорвали связи с президентом и его семьей. Кроме того, имя Трампа убрали из названий частной собственности. В частности, гостиница Trump SoHo hotel теперь называется The Dominick.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Демократы обвиняют Трампа в том, что он подстрекал участников беспорядков к активным действиям.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.

 

Теги: #нью_йорк #трамп #компания
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