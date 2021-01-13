Президенты Украины и Португалии обсудили распределение вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза обсудил солидарное распределение сертифицированной вакцины от COVID-19 и возможности получения её Украиной.

"Буду благодарен за содействие в предоставлении первых вакцин COVAX уже в январе-феврале", - подчеркнул Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщалось, Украина в рамках глобального механизма COVAX получит 8 млн доз вакцины от коронавируса. Государство продолжает работать над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 млн доз.