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17:55 13.01.2021

Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для работы на госслужбе

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Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для работы на госслужбе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе" (№1086-IX), принятый Верховной Радой 16 декабря 2020 года.

"Согласно документу, государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста", - говорится в сообщении на сайте главы государства в среду.

Также, согласно закону, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров с целью предотвращения распространения COVID-19, приостановлено действие положений законов "О государственной службе" и "О центральных органах исполнительной власти" в части проведения конкурсов на должности государственной службы.

В новых органах государственной власти, образованных о время действия карантина, отбор на должности государственной службы в установленном Кабинетом министров порядке не проводится, а назначение на должности осуществляется по результатам конкурса в соответствии с положениями закона "О государственной службе".

Теги: #госслужба #возраст #закон
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