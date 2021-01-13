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17:49 13.01.2021

ЕК готова помогать странам ЕС в кампании вакцинации, ожидает от них точной отчетности

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ЕК готова помогать странам ЕС в кампании вакцинации, ожидает от них точной отчетности

Странам ЕС нужно оперативно отчитываться о ходе вакцинации от коронавируса COVID-19, чтобы получать необходимую поддержку, заявила член Европейской комиссии (ЕК) по здравоохранению Стелла Кириакидис.

"Нам необходимо срочно расставить приоритеты и ускорить справедливое и эффективное распространение вакцин, чтобы они доходили до граждан как можно быстрее. Мы много работали вместе, чтобы вы были готовы к развертыванию (вакцинации) на всех уровнях. Мы находимся в самом начале этого процесса, и, как ожидается, поставки в первые месяцы будут ограниченными", - сказала Кириакидис, выступая в среду на неформальной видеоконференции министров здравоохранения стран ЕС.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия внимательно следит за вакцинацией в государствах-членах через Комитет по безопасности здоровья и еженедельные отчеты по комплексному анализу ситуации. "Поэтому я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы призвать всех вас отчитываться перед Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) о ходе вакцинации не реже двух раз в неделю", - заявила член ЕК.

По ее словам, точные и своевременные данные жизненно важны для поддержки выполнения этой задачи государствами-членами со стороны Еврокомиссии.

"Мы готовы содействовать обмену информацией и передовым опытом. Совместная работа - единственный способ преодолеть пандемию. По поводу поддержки хочу также обратить ваше внимание на нашу совместную процедуру закупки медицинского оборудования, необходимого для вакцинации. Государства-члены могут немедленно заказать большое количество разнообразных предметов, включая шприцы, иглы и перчатки. Я призываю всех вас воспользоваться этой возможностью, чтобы развертывание вакцинации могло продолжаться быстро и плавно", - сказала еврокомиссар по здравоохранению.

Она отметила, что ECDC и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) продолжат играть центральную роль в кампании вакцинации. В частности, добавила Кириакидис, планируется проведение координируемых ECDC и EMA исследований безопасности и эффективности вакцин против COVID-19 в масштабах всего ЕС. Еврокомиссар сообщила, что ЕК выделяет 12 млн евро на финансирование этих исследований.

 

Теги: #ес #ек #вакцинация
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