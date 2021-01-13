Нелегальный сбыт янтаря в страны Восточной Азии заблокировали в Житомирской области

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Житомирской области нелегальный сбыт оптовых партий янтаря-сырца крупных фракций в страны Восточной Азии, сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным предварительного следствия, противоправный бизнес организовали двое жителей Новоград-Волынского. В течение нескольких лет дельцы скупали "солнечный камень" у нелегальных копателей из северных областей Украины. После сортировки и расфасовки злоумышленники при посредничестве фигурантов ранее открытых уголовных производств переправляли нелегальный товар транзитом через третьи страны иностранным заказчикам. По оперативным данным, ежемесячно они сбывали янтаря почти на 2 млн грн", - указывается в сообщении.

В рамках ранее открытого уголовного производства проведен ряд обысков по месту проживания злоумышленников и хранения янтаря. Изъято 55 кг крупных фракций янтаря-сырца, который предварительно оценивается в 1 млн грн.

Нелегальный янтарь направлен для проведения соответствующих экспертиз.