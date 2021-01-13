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16:52 13.01.2021

Зеленский подписал указ о направлении двух украинских военных в Косово

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Зеленский подписал указ о направлении двух украинских военных в Косово

Президент Украины Владимир Зеленсикй подписал указ о направлении в Сербию двух украинских военнослужащих для участия в миссии ООН в Автономном крае Косово и Метохия.

"Направить в Республику Сербия для участия Украины в миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до 2 человек", - говорится в тексте указа №3/2021 от 13 января, опубликованного на сайте главы государства.

Как отмечается в тексте документа, этим указом подтверждаются обязательства Украины как государства-члена ООН, а также учитывается резолюция Совета безопасности ООН №1244 от 10 июня 1999 года.

"Участие национального персонала из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности и отвечает национальным интересам государства", - говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #косово #военные #указ #украина
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