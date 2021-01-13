Обустройство в Одесской области более 400 км велодорожек начнут с 2021 года

В ходе ремонта дорог государственного значения в Одесской области с 2021 года будут обустраивать велодорожки, сообщается в Телеграм-канале Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в среду.

Планируется, что общая протяженность веломаршрутов, которые будут обустроены в ближайшие годы, составит более 400 км.

Согласно информации "Укравтодора", вдоль дорог, отремонтированных в 2020 году, например, участков Т-16-47 Черноморск - Санжейка и Т-16-10 от Шабо до Курортного также будет оборудована велоинфраструктура. Для этого создадут отдельные проекты.

"В Одесской области велодорожки могут стать дополнительным стимулом для развития туризма", - считают в "Укравтодоре".