В РФ с 18 января стартует массовая вакцинация против COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса стартует в России с 18 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее", - заявила Голикова в среду на совещании президента с членами правительства.

Она также сообщила, что российские вакцины эффективны против нового штамма COVID-19.

"На сегодняшний день я могу сказать, что тот сиквенс нового штамма коронавирусной инфекции, который мы провели силами научного центра "Вектор", говорит, что вакцины эффективны против этого нового штамма, но (...) мы дополнительно проводим научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными на 200%, что это действительно так и основания сейчас утверждать у нас есть", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она уточнила, что сейчас идут испытания на животных.