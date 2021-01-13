События

14:24 13.01.2021

В Киеве из-за обвала грунта погиб мужчина

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Около полудня среды в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Киеве поступило сообщение о том, что на ул.Вышгородской, 44 (Подольский р-н) на территории одного из жилых домов произошел обвал грунта, под которым оказался человек.

"Как оказалось, во время рытья тоннеля для прокладки силового электрокабеля, был завален песком монтажник. Спасатели сразу приступили к деблокированию пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента. К сожалению, мужчина 1960 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении на странице ГУ ГСЧС Киева в соцсети Фейсбук.

Бойцы изъяли тело мужчины и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.

Теги: #киев #жертва #обвал
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