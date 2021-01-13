В Киевской области за сутки обнаружили 280 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 947 человек

В течение последних суток в Киевской области обнаружили 280 новых случаев заболевания COVID-19, преодолели коронавирус при этом 947 человек, сообщила директор департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации Елена Ефименко.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киево-Святошинском районе – 34 случая, городе Ирпень – 29, Белоцерковском районе – 20, Васильковском – 19 и в городе Вышгород – 13", - рассказала Ефименко во время брифинга.

Она отметила, что с начала пандемии в Киевской области зафиксировали уже более 64 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, из них более 43 тыс. закончились выздоровлением пациентов.

В ОГА также отметили, что болезнь унесла жизни уже 1035 жителей области, из них 10 – за последние сутки.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 6 409 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 14 503 человека, умерло 195 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.