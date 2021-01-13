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14:11 13.01.2021

Байден предложил назначить экс-постпреда при ООН Саманту Пауэр главой USAID

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Байден предложил назначить экс-постпреда при ООН Саманту Пауэр главой USAID

Избранный президент США Джо Байден объявил в среду о решении выдвинуть кандидатуру бывшего постпреда при ООН Саманты Пауэр на пост руководителя Агентства по международному развитию, а также - сделать ее членом Совета национальной безопасности США.

"Избранный президент Джо Байден сегодня объявил о выдвижении кандидатуры экс-постпреда Саманты Паэур на должность администратора американского Агентства по международному развитию. Также он включил эту должность в перечень членов Совета национальной безопасности", - говорится в заявлении переходной команды Байдена.

В документе отмечает, что Пауэр предстоит, в частности, помогать партнерам США бороться против пандемии коронавируса COVID-19, а также - "продвигать американские идеалы и интересы по всему миру".

Агентство по международному развитию обычно занимается помощью в экономическом развитии других стран, оказанием гуманитарной помощи.

Пауэлл, как и многие другие кандидаты на ключевые должности в администрации Байдена, уже занимала видные посты в годы пребывания на президентском посту Барака Обамы.

Теги: #предложение #пауэр #байден
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