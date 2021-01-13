Биткойн продолжает снижение, может показать худший недельный результат с марта

Курс биткойна продолжает снижаться в ходе торгов в среду, криптовалюта может завершить неделю с худшей динамикой с марта 2020 года.

При этом падение курса вызывает вопросы по поводу прогноза в отношении криптовалютного бума, отмечает агентство Bloomberg.

Биткойн в среду торгуется около $34 616, что примерно на 0,4% ниже его стоимости на закрытие предыдущих торгов. Ранее в ходе сессии криптовалюта подешевела на 6,8%, до около $32 359.

За прошедшие несколько дней биткойн продемонстрировал существенную волатильность, 8 января достигнув рекордного максимума вблизи $42 000, а затем упав до около $30 300.

В 2020 году стоимость биткойна взлетела более чем в четыре раза.

Эксперты JPMorgan Chase ранее говорили о том, что стоимость криптовалюты может подскочить и до $146 тыс., если биткойн будет выступать как конкурент золоту в качестве "безопасной гавани". В то же время аналитики BofA Global Research предупреждают о том, что резкий рост курса криптовалюты может оказаться неустойчивым.

Новый скачок биткойна в конце прошлого года стал неожиданностью. После того, как бум 2017 года утих, криптовалюта вступила в период затяжной депрессии, который продлился до весны 2020 года.

Спрос на биткойн повышался в последние месяцы вместе с ростом аппетита к риску на фоне масштабных вливаний Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущих ожиданий, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин.