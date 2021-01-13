Суд открыл производство по делу о банкротстве ФК "Черноморец"

Хозяйственный суд Одесской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Футбольный клуб "Черноморец" (Одесса), сообщает пресс-служба суда.

"24 декабря 2020 года в Хозяйственный суд Одесской области поступило заявление частного акционерного общества "Футбольный клуб "Черноморец" (ЧАО "ФК "Черноморец") об открытии производства по делу о банкротстве", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что основанием подачи заявления стало решение внеочередного общего собрания ФК "Черноморец" от 21.12.2020г., во исполнение требований ч.6 ст.34 Кодекса Украины по процедурам банкротства в связи с убыточностью, невозможностью выполнить денежные обязательства перед кредиторами и угрозой неплатежеспособности.

Так. 11 января 2021 года суд постановил открыть производство по делу о банкротстве ФК "Черноморец" по заявлению должника; ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов; ввести процедуру распоряжения имуществом должника; назначить распорядителя имущества должника.

Следующее судебное заседание запланировано на 3 марта 2021 года.