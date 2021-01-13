События

13:52 13.01.2021

Суд открыл производство по делу о банкротстве ФК "Черноморец"

1 мин читать
Суд открыл производство по делу о банкротстве ФК "Черноморец"

Хозяйственный суд Одесской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Футбольный клуб "Черноморец" (Одесса), сообщает пресс-служба суда.

"24 декабря 2020 года в Хозяйственный суд Одесской области поступило заявление частного акционерного общества "Футбольный клуб "Черноморец" (ЧАО "ФК "Черноморец") об открытии производства по делу о банкротстве", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что основанием подачи заявления стало решение внеочередного общего собрания ФК "Черноморец" от 21.12.2020г., во исполнение требований ч.6 ст.34 Кодекса Украины по процедурам банкротства в связи с убыточностью, невозможностью выполнить денежные обязательства перед кредиторами и угрозой неплатежеспособности.

Так. 11 января 2021 года суд постановил открыть производство по делу о банкротстве ФК "Черноморец" по заявлению должника; ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов; ввести процедуру распоряжения имуществом должника; назначить распорядителя имущества должника.

Следующее судебное заседание запланировано на 3 марта 2021 года.

 

 

Теги: #фк #банкротство #суд #черноморец
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:23 13.01.2021
Хозсуд Киева начинает судебное рассмотрение иска TIU Canada против НЗФ

Хозсуд Киева начинает судебное рассмотрение иска TIU Canada против НЗФ

16:25 12.01.2021
Суд над обвиняемыми по "делу Шеремета" продолжится 19 января

Суд над обвиняемыми по "делу Шеремета" продолжится 19 января

12:56 11.01.2021
Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы Микитася на арест

Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы Микитася на арест

15:05 07.01.2021
Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа за убийство иранского военачальника Сулеймани

Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа за убийство иранского военачальника Сулеймани

13:57 06.01.2021
Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог – Wikileaks

Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог – Wikileaks

10:35 06.01.2021
В 2020 г. в украинские суды пытались пронести почти 63 тыс. запрещенных предметов, в т.ч. фаеры, ножницы и отвертки

В 2020 г. в украинские суды пытались пронести почти 63 тыс. запрещенных предметов, в т.ч. фаеры, ножницы и отвертки

00:34 06.01.2021
Суд оставил экс-министра Кожару в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога

Суд оставил экс-министра Кожару в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога

16:18 05.01.2021
Верховный суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы президента США – Лещенко

Верховный суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы президента США – Лещенко

06:00 02.01.2021
Суд отклонил иск, позволяющий вице-президенту Пенсу отменить результаты выборов в США

Суд отклонил иск, позволяющий вице-президенту Пенсу отменить результаты выборов в США

15:21 31.12.2020
Микитась может влиять на фигурантов дела о похищении юриста, считают в прокуратуре, защита заявляет о безосновательности предъявленного подозрения

Микитась может влиять на фигурантов дела о похищении юриста, считают в прокуратуре, защита заявляет о безосновательности предъявленного подозрения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: в текущем отопительном сезоне стоимость отопления и горячего водоснабжения в Киеве не изменится

Жесткий карантин в Украине должен действовать до 24 января – Степанов

В Украине за сутки 6 409 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 14 503 человек

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военнослужащий ВСУ

Представители стран "нормандского формата" проведут новые переговоры через две недели, возможно, онлайн

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден предложил назначить экс-постпреда при ООН Саманту Пауэр главой USAID

В странах Балтии за сутки выявлено более 3,8 тыс. новых случаев заболевших COVID-19

Биткойн продолжает снижение, может показать худший недельный результат с марта

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в декабре оставался высоким – мониторинг

В Италии решили продлить режим ЧС из-за коронавируса до конца апреля

ОГХК заявляет об очередной попытке срыва приватизации вследствие обысков

В Одессе "заминировали" 26 детсадов, прокуратуру и суд

Россия для полетов к Луне вместо сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет использовать "Ангару"

В США впервые за почти 70 лет по распоряжению федеральных властей казнили женщину

МИД Украины проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в ДТП в РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА