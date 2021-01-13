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13:01 13.01.2021

Россия для полетов к Луне вместо сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет использовать "Ангару"

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Россия для полетов к Луне вместо сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет использовать "Ангару"

Совет по космосу РАН после доклада главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина предлагает использовать для полетов к Луне ракеты семейства "Ангара", а не сверхтяжелую ракету "Енисей".

Как отмечается в решении совета, рекомендуется генконструкторам "Роскосмоса" обеспечить "разработку и утверждение в первом полугодии 2021 года отдельной "лунной" подпрограммы государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", предусматривающей выполнение пилотируемой экспедиции на поверхность Луны к 2030 году, с использованием многопусковых схем полета на основе применения космического ракетного комплекса "Ангара-5В".

Ранее планировалось для этих целей задействовать ракету-носитель сверхтяжелого класса "Енисей", для запусков которой на космодроме Восточный планируется соорудить отельный стартовый комплекс.

Создание первых модулей российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" началось в России весной 2020 года.

18 марта Рогозин опубликовал в Твиттере фотографии конструкций будущей ракеты. "Это части конструкции универсальных ракетных модулей нашей новой ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей", - написал гендиректор "Роскосмоса".

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков также создаваемой в настоящее время ракеты-носителя "Союз-5".

Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.

Строительство космодрома Восточный ведётся в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз", к 2023 году должен быть готов пусковой комплекс для ракет "Ангара", после этого должно начаться возведение третьей очереди для запуска "Енисея".

 

Теги: #ракета #рф #луна
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