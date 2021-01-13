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13:10 13.01.2021

В Одессе "заминировали" 26 детсадов, прокуратуру и суд

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В Одессе "заминировали" 26 детсадов, прокуратуру и суд

В Одессе правоохранители проверяют сообщение о "минировании" учреждений дошкольного образования, суда и прокуратуры, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области

"Информация о том, что заминированы 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновский районный суд Одессы и здание Одесской областной прокуратуры, поступила на электронный адрес полиции сегодня в 10:30", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

На все объекты направлены взрывотехники, кинологи и полиция.

Теги: #проверка #минирование #одесса
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