В Одессе "заминировали" 26 детсадов, прокуратуру и суд

В Одессе правоохранители проверяют сообщение о "минировании" учреждений дошкольного образования, суда и прокуратуры, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области

"Информация о том, что заминированы 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновский районный суд Одессы и здание Одесской областной прокуратуры, поступила на электронный адрес полиции сегодня в 10:30", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

На все объекты направлены взрывотехники, кинологи и полиция.