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12:37 13.01.2021

В США впервые за почти 70 лет по распоряжению федеральных властей казнили женщину

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В США впервые за почти 70 лет по распоряжению федеральных властей казнили женщину

В США впервые с 1953 года привели в силу смертный приговор осужденной за убийство женщине по распоряжению федеральных властей, сообщает в среду агентство Associated Press.

Приговор 52-летней Лизе Монтгомери, осужденной за особо жестокое убийство женщины в 2004 году, привели в исполнение в тюрьме Терре-Хот (штат Индиана).

На федеральном уровне смертные казни в США не проходили более 17 лет, а именно женщин не казнили уже 67 лет. Они были возобновлены при администрации президента Дональда Трампа. Монтгомери стала 11-м по счету с июля заключенным, в отношении которого привели в силу смертный приговор в США. Однако казни на уровне отдельных штатов все равно проводили, в частности, в Джорджии в 2015 году казнили другую женщину-убийцу Келли Гиссенданер.

История Монтгомери вызвала широкий общественный резонанс в США. Она берет начало в 2004 году. Тогда Монтгомери, которой было 36 лет, познакомилась с беременной 23-летней Джо Стиннетт в интернете. Она представилась вымышленным именем и подружилась с ней, выдав себя за любительницу собак, желающую купить у нее щенка рэт-терьера. Они договорились о встрече, и Монтгомери очень жестоко убила свою жертву.

Монтгомери признали виновной в 2007 году и вынесли ей смертный приговор. Все это время она содержалась в женской тюрьме штата Техас и проходила курс психиатрической помощи.

Многие в США полагают, что Монтгомери не должны были вынести смертный приговор. Женщина страдает от врожденных дефектов и психических расстройств, которые во взрослом возрасте усугубились на фоне ее тяжелого детства.

Защита Монтгомери настаивала на том, что она потеряла связь с реальностью и даже не понимала, что ее собирались казнить. В прокуратуре же, в свою очередь, указывали на то, с каким хладнокровием было совершено нападение на Стиннетт, которое Монтгомери продумала до мельчайших деталей, а это значит, что оно было спланированным, а не спонтанным.

Сначала окружной суд вынес решение провести слушание с целью установить степень вменяемости осужденной, но позднее Верховный суд США отменил это решение, и в итоге приговор был приведен в исполнение.

Теги: #казнь #сша
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