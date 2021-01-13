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12:36 13.01.2021

В двух областях Украины вандалы повредили памятники погибшим во Второй мировой войне

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Очередные акты вандализма произошли за последние два дня в Херсонской и Полтавской областях, сообщает Министерство по делам ветеранов Украины и отмечает, что полиция уже расследует эти преступления.

Согласно обнародованной на сайте Минветеранов в среду информации, в Херсоне на мемориальном кладбище вандалы разбили и повалили на землю 17 памятников, установленных на братской могиле воинов-освободителей. На Полтавщине, в селе Яреськи (Шишацкий р-н), несовершеннолетние вандалы повредили памятник погибшим во Второй мировой войне, разведя у подножия монумента костер и навесив на голову памятника тряпку.

"Минветеранов шокировано увеличением в последнее время количества фактов надругательства над памятными знаками воинам, которые в разное время стояли на защите Украины, и считает этот вопрос общественно резонансным", - говорится в публикации.

В связи с этим в министерстве напомнили, что надругательство, осквернение или разрушение братских могил или могил Неизвестного солдата, памятников, воздвигнутых в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

"По этим двум совершенным фактам вандализма в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч.2 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины", - добавили в Минветеранов.

Как сообщалось, 10 января МВД Украины на своей странице в соцсети Фейсбук проинформировало, что Сектор дознания Уманского районного управления полиции открыл уголовное производство по факту грубого нарушения общественного порядка – повреждения мемориальной стены воинам антитеррористической операции.

Теги: #вандализм #памятники
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