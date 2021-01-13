МИД Украины проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в ДТП в РФ

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в результате аварии автобуса в России, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Ранее российские СМИ сообщили, что пять человек пострадали и один погиб на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, где перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Москвы.