Кличко призвал Кабмин разрешить во время локдауна обучение в младшей школе

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров Украины с предложением принять решение, которое позволит при локдауне обучение в младшей школе.

"Столичные школы после каникул начали дистанционное обучение. Хочу сообщить, что я обратился в Министерство образования и правительство с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Потому что если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа. Поскольку пребывание детей в старших группах садов и в младших классах мало чем отличается. И дистанционное обучение для учеников младших классов - неэффективное", - подчеркнул мэр столицы во время онлайн-брифинга в среду.

Он отметил, что возвращение в школы учеников первых-четвертых классов улучшит и процесс обучения, и позволит их родителям спокойно работать.

"Надеюсь, правительство прислушается и примет взвешенное и логичное решение", - отметил Кличко.

Детские же садики, по словам мэра, работают при локдауне в обычном режиме. На сегодня в столице на карантин не закрыт ни один из детских садов. Временно закрыты 57 групп в 53 детских садах. Наполненность детей в садиках - почти 50%.