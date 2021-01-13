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12:23 13.01.2021

Хозсуд Киева начинает судебное рассмотрение иска TIU Canada против НЗФ

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Хозсуд Киева начинает судебное рассмотрение иска TIU Canada против НЗФ

В Хозяйственном суде Киева в среду пройдет слушание судебного дела по иску TIU Canada, принадлежащей инвесткомпании Refraction Asset Management (Калгари, Канада), к Никопольскому заводу ферросплавов (НЗФ) из-за отключения ее СЭС 10,5 МВт от электросети в марте 2020 года.

"Сегодняшнее слушание является первой датой судебного разбирательства после завершения предварительного слушания в прошлом месяце", – указано в сообщении TIU Canada, которым располагает агентство “Интерфакс-Украина".

Согласно ему, солнечная станция мощностью 10,5 МВт была отключена НЗФ от электросети 2 марта 2020 года "вопреки тому факту, что только производители электроэнергии имеют право инициировать отключение станции от электросети согласно украинскому законодательству".

TIU Canada преследует целью немедленное восстановление соединения с электрической сетью и планирует привлечь НЗФ и его акционеров к полной ответственности в соответствии с законодательством Украины, уточняется в сообщении.

В компании разъяснили: НЗФ воспользовался тем, что СЭС подключена к расположенной на его территории подстанции, а необходимость отключения объяснил проведением ремонтных работ.

По данным TIU Canada, это незаконное отключение нанесло компании свыше EUR 1,5 млн убытков, которые "продолжают расти с каждым днем".

При этом компания ссылается в сообщении на высокую оценку своей деятельности со стороны президента Украины Владимира Зеленского на конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто в июле, отметившего приоритетность развития "зеленой" энергетики и поблагодарившего компанию за работу в этой сфере.

"Сейчас это дело становится испытанием готовности президента Зеленского защищать иностранных инвесторов в Украине", – резюмировали в TIU Canada.

TIU Canada работает в Украине с 2016 года. Компания ввела в эксплуатацию СЭС 10,5 МВт в Никополе в январе 2018 года, СЭС 11 МВТ в Николаевской области – в апреле 2019 года. Кроме того, TIU Canada запустила СЭС 33 МВт в Одесской области. Инвестиции компании в солнечную энергетику, ставшей первым инвестором в Украине в рамках Канадско-Украинского соглашения о зоне свободной торговли (CUFTA), составили свыше $65 млн.

Никопольский завод ферросплавов контролируют группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе – Днепр).

Теги: #нзф #tiu_canada #суд
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