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12:18 13.01.2021

В Киеве за сутки выявили 906 новых случаев заболевания COVID-19

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В Киеве за сутки выявили 906 новых случаев заболевания COVID-19

В Киеве за прошедшие сутки у 906 человек выявили коронавирусную инфекцию, 13 жителей скончались, 848 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 906 больных коронавирусом. Умерли 13 человек. Всего за период пандемии в столице 2128 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 119 392", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга.

Так, среди заболевших 497 женщин и 19 девочек от одного месяца до 14 лет, а также 375 мужчин и 15 мальчиков от одного месяца до 16 лет. Заболели, в частности, 25 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 72 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 848 человек. Всего коронавирус преодолели 44 828 жителей столицы.

Мэр отметил, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 165, в Дарницком – 160, в Днепровском – 260, в Деснянском районе - 127 случаев.

"Немного уменьшилась в последнее время количество больных, нуждающихся в госпитализации. Но, к сожалению, не уменьшается количество людей, которые находятся в больницах в тяжелом состоянии", - сообщил Кличко.

Также мэр добавил, что всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1 393 больных COVID-19, из них пятеро детей, 864 пациентов - в тяжелом состоянии.

"Кислородную поддержку получают 1170 человек. Под аппаратами ИВЛ - 32 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - около 36%", - сказал Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 6 409 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 14 503 человека, умерло 195 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Теги: #киев #коронавирус #статистика
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