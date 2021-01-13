События

12:14 13.01.2021

Кличко: В выходные и на праздники тесты на коронавирус сдавали меньше киевлян

1 мин читать
Кличко: В выходные и на праздники тесты на коронавирус сдавали меньше киевлян

В выходные и праздничные дни тесты на коронавирус сдавало меньше киевлян, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Отмечу, что в праздничные дни, когда люди отдыхали, в столице было гораздо меньше обращений для тестирования на коронавирус. Тестировали, в основном тех, кто нуждался в госпитализации. Напомню, тест на COVID-19 делают всем пациентам, которые попадают в столичные больницы. Независимо от того, с какой болезнью они обращаются. И самостоятельно или по скорой помощи", - сказал мэр Киева во время онлайн-брифинга в среду.

Он также отметил, что показатель тестирования в столице остается самым высоким в Украине и составляет сегодня более 400 тестов на 100 тыс. населения.

"В целом, с начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали почти 315 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. А на выявление антител - ИФА-тестов - сделали почти 105 тыс. Делают ПЦР и ИФА тесты также и в частных клиниках и лабораториях", - сообщил Кличко.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 13.01.2021
Кличко призвал Кабмин разрешить во время локдауна обучение в младшей школе

Кличко призвал Кабмин разрешить во время локдауна обучение в младшей школе

12:28 13.01.2021
Кличко: в текущем отопительном сезоне стоимость отопления и горячего водоснабжения в Киеве не изменится

Кличко: в текущем отопительном сезоне стоимость отопления и горячего водоснабжения в Киеве не изменится

12:18 13.01.2021
В Киеве за сутки выявили 906 новых случаев заболевания COVID-19

В Киеве за сутки выявили 906 новых случаев заболевания COVID-19

10:50 13.01.2021
Япония из-за распространения COVID-19 введет режим ЧС еще в семи префектурах

Япония из-за распространения COVID-19 введет режим ЧС еще в семи префектурах

08:37 13.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 91,5 млн, число жертв - 1,96 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 91,5 млн, число жертв - 1,96 млн

08:21 13.01.2021
В Украине за сутки 6 409 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 14 503 человек

В Украине за сутки 6 409 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 14 503 человек

00:28 13.01.2021
Бельгия продлевает режим жестких ограничений по коронавирусу до 1 марта

Бельгия продлевает режим жестких ограничений по коронавирусу до 1 марта

22:37 12.01.2021
В Киевском метрополитене вандалы повредили окна в четырех поездах

В Киевском метрополитене вандалы повредили окна в четырех поездах

21:28 12.01.2021
Нидерланды продлили меры по борьбе с COVID-19 до начала февраля

Нидерланды продлили меры по борьбе с COVID-19 до начала февраля

14:40 12.01.2021
Черногория отменила справки на коронавирус для прибывающих в страну

Черногория отменила справки на коронавирус для прибывающих в страну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: в текущем отопительном сезоне стоимость отопления и горячего водоснабжения в Киеве не изменится

Жесткий карантин в Украине должен действовать до 24 января – Степанов

В Украине за сутки 6 409 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 14 503 человек

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военнослужащий ВСУ

Представители стран "нормандского формата" проведут новые переговоры через две недели, возможно, онлайн

ПОСЛЕДНЕЕ

В США впервые за почти 70 лет по распоряжению федеральных властей казнили женщину

МИД Украины проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в ДТП в РФ

В двух областях Украины вандалы повредили памятники погибшим во Второй мировой войне

Хозсуд Киева начинает судебное рассмотрение иска TIU Canada против НЗФ

Арктический воздух несет в Украину значительное похолодание

Для въезда в Корею необходимо представить негативный ПЦР-тест на COVID-19

"УЗ" за новогодние праздники перевезла 280 тыс. пассажиров в пригородном сообщении

Президент Армении, заразившийся в Британии COVID-19, госпитализирован

Turk Hava Yollari, МАУ и Belavia выполнили больше всего полетов в воздушном пространстве Украины в 2020

Самые высокие темпы исчезновения лесов наблюдаются в Бразилии, Боливии и Аргентине - отчет WWF

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА