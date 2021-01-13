Кличко: В выходные и на праздники тесты на коронавирус сдавали меньше киевлян

В выходные и праздничные дни тесты на коронавирус сдавало меньше киевлян, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Отмечу, что в праздничные дни, когда люди отдыхали, в столице было гораздо меньше обращений для тестирования на коронавирус. Тестировали, в основном тех, кто нуждался в госпитализации. Напомню, тест на COVID-19 делают всем пациентам, которые попадают в столичные больницы. Независимо от того, с какой болезнью они обращаются. И самостоятельно или по скорой помощи", - сказал мэр Киева во время онлайн-брифинга в среду.

Он также отметил, что показатель тестирования в столице остается самым высоким в Украине и составляет сегодня более 400 тестов на 100 тыс. населения.

"В целом, с начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали почти 315 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. А на выявление антител - ИФА-тестов - сделали почти 105 тыс. Делают ПЦР и ИФА тесты также и в частных клиниках и лабораториях", - сообщил Кличко.