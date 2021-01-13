События

12:08 13.01.2021

Арктический воздух несет в Украину значительное похолодание

2 мин читать
Арктический воздух несет в Украину значительное похолодание

В ближайшие сутки, 14 января, погоду северной половины Украины будут определять атмосферные фронты и прохладный воздух, перемещающийся с северо-запада Европы, но уже в последующие дни арктический воздух охватит всю территорию страны, поэтому ожидается значительное похолодание, особенно в выходные дни, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 14 января, ночью в западных, Житомирской, Сумской и Харьковской, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях небольшой снег; на остальной территории без осадков. На дорогах Левобережья местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, на северо-востоке до 10° мороза; днем 0-5° мороза, в южной части от 2° мороза до 3° тепла.

В Крыму ночью без осадков, днем дождь; температура ночью и днем от 1° мороза до 4 ° тепла.

В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 января самая высокая температура днем была 9,5 в 2015г., самая низкая ночью -24,3 в 1896г.

В пятницу, 15 января, в Украине местами небольшой, в восточных областях умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток 3-8° мороза (днём на юге 0-5° мороза), в западных и северных областях понижение температуры до 9-14° мороза.

В Киеве - небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Понижение температуры до 9-11° мороза.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:15 12.01.2021
В двух провинциях Испании температура воздуха упала ниже -20 градусов

В двух провинциях Испании температура воздуха упала ниже -20 градусов

12:01 12.01.2021
В среду во многие регионы Украины придут снегопады и начнется похолодание

В среду во многие регионы Украины придут снегопады и начнется похолодание

21:17 11.01.2021
Человечество не сможет в 2021 году за счет вакцинации получить коллективный иммунитет от COVID-19 , считают в ВОЗ

Человечество не сможет в 2021 году за счет вакцинации получить коллективный иммунитет от COVID-19 , считают в ВОЗ

19:05 11.01.2021
Украине грозит наращивание импорта электроэнергии в условиях резкого сокращения запасов угля – эксперты

Украине грозит наращивание импорта электроэнергии в условиях резкого сокращения запасов угля – эксперты

13:30 11.01.2021
Минэкономики прогнозирует падение ВВП в І кв. на 3%

Минэкономики прогнозирует падение ВВП в І кв. на 3%

14:50 10.01.2021
В начале недели в Украине без осадков, лишь на юге - дожди с мокрым снегом

В начале недели в Украине без осадков, лишь на юге - дожди с мокрым снегом

09:10 10.01.2021
На горе Поп Иван Черногорский ясно и морозно

На горе Поп Иван Черногорский ясно и морозно

11:04 09.01.2021
Существенных осадков в Украине в ближайшие дни не будет

Существенных осадков в Украине в ближайшие дни не будет

11:47 07.01.2021
В пятницу на значительной территории Украины мокрый снег, гололёд и гололедица

В пятницу на значительной территории Украины мокрый снег, гололёд и гололедица

13:41 06.01.2021
Синоптики прогнозируют в Украине дожди с мокрым снегом

Синоптики прогнозируют в Украине дожди с мокрым снегом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: в текущем отопительном сезоне стоимость отопления и горячего водоснабжения в Киеве не изменится

Жесткий карантин в Украине должен действовать до 24 января – Степанов

В Украине за сутки 6 409 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 14 503 человек

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военнослужащий ВСУ

Представители стран "нормандского формата" проведут новые переговоры через две недели, возможно, онлайн

ПОСЛЕДНЕЕ

В США впервые за почти 70 лет по распоряжению федеральных властей казнили женщину

МИД Украины проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в ДТП в РФ

В двух областях Украины вандалы повредили памятники погибшим во Второй мировой войне

Кличко призвал Кабмин разрешить во время локдауна обучение в младшей школе

Кличко: в текущем отопительном сезоне стоимость отопления и горячего водоснабжения в Киеве не изменится

Хозсуд Киева начинает судебное рассмотрение иска TIU Canada против НЗФ

В Киеве за сутки выявили 906 новых случаев заболевания COVID-19

Кличко: В выходные и на праздники тесты на коронавирус сдавали меньше киевлян

Для въезда в Корею необходимо представить негативный ПЦР-тест на COVID-19

"УЗ" за новогодние праздники перевезла 280 тыс. пассажиров в пригородном сообщении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА