Арктический воздух несет в Украину значительное похолодание

В ближайшие сутки, 14 января, погоду северной половины Украины будут определять атмосферные фронты и прохладный воздух, перемещающийся с северо-запада Европы, но уже в последующие дни арктический воздух охватит всю территорию страны, поэтому ожидается значительное похолодание, особенно в выходные дни, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 14 января, ночью в западных, Житомирской, Сумской и Харьковской, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях небольшой снег; на остальной территории без осадков. На дорогах Левобережья местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, на северо-востоке до 10° мороза; днем 0-5° мороза, в южной части от 2° мороза до 3° тепла.

В Крыму ночью без осадков, днем дождь; температура ночью и днем от 1° мороза до 4 ° тепла.

В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 января самая высокая температура днем была 9,5 в 2015г., самая низкая ночью -24,3 в 1896г.

В пятницу, 15 января, в Украине местами небольшой, в восточных областях умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток 3-8° мороза (днём на юге 0-5° мороза), в западных и северных областях понижение температуры до 9-14° мороза.

В Киеве - небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Понижение температуры до 9-11° мороза.